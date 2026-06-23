上伊那郡箕輪町で上下水道工事の入札を巡り、職員が予定価格を業者に漏らした疑いで書類送検されました。町は23日、会見を開き、陳謝しました。箕輪町白鳥政徳町長「容疑をかけられたこと自体が町政を預かる責任者として誠に申し訳ないものと深くおわび申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした」官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで、書類送検されたのは、箕輪町の職員です。箕輪町などによりますと