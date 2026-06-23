男闘呼組のメンバー、岡本健一の息子で元Hey!Say!JUMPで現在は俳優として活躍中の岡本圭人さん。6月23日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、イギリス留学時代の話を聞かせてくれました。 大竹「Hey!Say!JUMPに入る前にイギリスにいたの？」 岡本「9歳から14歳までイギリスに留学してました」 大竹「9歳から！？」 小島慶子「寄宿舎学校ですよね」 大竹「何で？」&#