6月14日にトランプ大統領は80歳の誕生日を迎えました。実はトランプ大統領は息子ブッシュ前大統領とクリントン大統領と同い年。6月23日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦さんが、この3人の特徴について語った。 吉崎「3人が生まれた1946年というのはアメリカでは戦争が終わってベビーブームとなった年なんです。アメリカが一番自信に満ち溢れていた時