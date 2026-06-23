6月21日、お笑いコンビ・かまいたちのYouTubeチャンネル「かまいたちチャンネル」で『【デカドリンク】かまいたちがスタバ・ドトール・タリーズなどなど新作ドリンクをチェックしてみた!』が配信された。各店舗の新作ドリンクを飲み比べる企画だったが、スターバックスの新作ドリンクに対する率直すぎる感想が話題を呼んでいる。

動画では、有名コーヒーチェーン店の新作ドリンクを2人が実際に飲み、それぞれが感想を語った。なかでも注目を集めたのが、スターバックスの『チラックス ソーダ ゆずシトラス』だった。

「山内健司さんが最初に飲んだのですが、直後に首を横に振り、少し間をあけてから『おいしい』とコメントしたんです。そのリアクションに濱家隆一さんが『めっちゃ無理あるやん』と、即座にツッコミを入れました。その後、山内さんが『ほんまびっくりした……バスクリン食べたんかと思った……』と表現すると、スタジオは大爆笑。さらに濱家さんも飲んで『バスクリンすぎる』『ツムラとタイアップした?』と続け、企画最大の盛り上がりを見せました」（芸能ジャーナリスト）

強烈な表現だけを見ると酷評にも思えるが、実際には2人ともただ否定していたわけではなかった。

「動画内では『おいしいですよ』『クセになりそう』とも話しており、あくまで香りや風味から入浴剤を連想したというだけのようです。むしろ、独特な味わいだからこそ印象に残ったのでしょう。かまいたちの2人はふだんから忖度のないレビューで知られていますが、それゆえの素直な驚きだったようです」（同前）

実際にSNSでは、

《バスクリン正直レビューすぎて笑っちゃうw》

《なぜか気になって飲んでしまいたくなる》

と、商品に興味を持つ声があがっている。

「率直な感想を隠さないスタイルは、視聴者から高く評価されています。商品の特徴を強烈な言葉で表現しながらも、不快感ではなく好奇心につなげている点は、かまいたちさんらしいといえます。

動画終盤では、それぞれが飲んだドリンクのなかからMVPを選出しました。山内さんはドトールコーヒーの『黒糖わらび餅オレ〜黒ごま〜』を選び、濱家さんは話題となった『チラックス ソーダ ゆずシトラス』を選択していました。結果的に、濱家さんにとってはお気に入りにもなったわけです」（前出・芸能ジャーナリスト）

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の味を確かめたくなった人は少なくなさそうだ。