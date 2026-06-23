7月31日に全国公開される実写映画『モアナと伝説の海』のスペシャルイベントが6月23日に都内で開催され、モアナ役の日本版声優をME:IのTSUZUMIが担当し、マウイ役を尾上松也がアニメーション版から続投することが発表された。 参考：“マウイ”ドウェイン・ジョンソンの歌唱シーンも実写版『モアナと伝説の海』新予告公開 2017年に日本公開されたディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の