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2026.06.23 13:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ9回表 ロッテの攻撃【ロ 0-4 日】試合終了OUT2番 井上 広大 空振り三振 3アウトOUT代打：友杉 篤輝 に代わって 2番 井上 広大OUT1番 小川 龍成 セカンドゴロ 2アウトOUT9番 山本 大斗 レフトフライ 1アウト8回裏 日本ハムの攻撃OUT8番 進藤 勇也 見逃し三振 3アウトOUT7番 矢澤 宏太 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁OUT6番 万波 中正 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1