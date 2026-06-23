日本ハム vs ロッテ 2026年6月23日のプロ野球速報
2026.06.23 13:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
9回表 ロッテの攻撃
【ロ 0-4 日】
試合終了
OUT
2番 井上 広大 空振り三振 3アウト
OUT
代打：友杉 篤輝 に代わって 2番 井上 広大
OUT
1番 小川 龍成 セカンドゴロ 2アウト
OUT
9番 山本 大斗 レフトフライ 1アウト
8回裏 日本ハムの攻撃
OUT
8番 進藤 勇也 見逃し三振 3アウト
OUT
7番 矢澤 宏太 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
6番 万波 中正 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
OUT
5番 細川 凌平 ファーストヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：サード 上田 希由翔 に代わって 7番 安田 尚憲
OUT
守備交代：ファースト 代打 安田 尚憲 に代わって 8番 上田 希由翔
OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・カスティーヨ に代わって 10番 坂本 光士郎
8回表 ロッテの攻撃
OUT
8番 上田 希由翔 センターフライ 3アウト
OUT
7番 安田 尚憲 セカンドダブルプレイ 2アウト
OUT
代打：池田 来翔 に代わって 7番 安田 尚憲
OUT
6番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 4番 五十幡 亮汰
OUT
守備交代：レフト 細川 凌平 に代わって 7番 矢澤 宏太
OUT
守備交代：ファースト 代打 水谷 瞬 に代わって 5番 細川 凌平
OUT
守備交代：セカンド 代打 Ｒ・カストロ に代わって 2番 奈良間 大己
7回裏 日本ハムの攻撃
OUT
4番 水谷 瞬 キャッチャーファウルフライ 3アウト
OUT
代打：清宮 幸太郎 に代わって 4番 水谷 瞬
OUT
3番 Ｆ・レイエス 敬遠 ランナー：1、2塁
OUT
2番 Ｒ・カストロ 空振り三振 2アウト
OUT
代打：大塚 瑠晏 に代わって 2番 Ｒ・カストロ
OUT
ロ0-4日
1番 水野 達稀 ファースト送りバント 日本ハム得点！ ロ 0-4 日 1アウト ランナー：2塁
OUT
9番 山縣 秀 サードヒット ランナー：1、3塁
OUT
8番 進藤 勇也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
OUT
守備交代：センター 愛斗 に代わって 9番 山本 大斗
OUT
投手交代：ピッチャー 廣池 康志郎 に代わって 10番 Ｊ・カスティーヨ
7回表 ロッテの攻撃
OUT
5番 佐藤 都志也 レフトフライ 3アウト
OUT
4番 Ｎ・ソト ショートゴロ 2アウト
OUT
3番 西川 史礁 セカンドゴロ 1アウト
OUT
守備交代：ライト 矢澤 宏太 に代わって 6番 万波 中正
OUT
守備交代：センター 吉田 賢吾 に代わって 7番 矢澤 宏太
OUT
守備交代：レフト 代打 万波 中正 に代わって 5番 細川 凌平
6回裏 日本ハムの攻撃
OUT
7番 矢澤 宏太 レフトフライ 3アウト
OUT
6番 万波 中正 センターヒット ランナー：1塁
OUT
代打：野村 佑希 に代わって 6番 万波 中正
OUT
5番 吉田 賢吾 ファーストゴロ 2アウト
OUT
4番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト
6回表 ロッテの攻撃
OUT
2番 友杉 篤輝 セカンドゴロ 3アウト
OUT
1番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁
OUT
9番 愛斗 キャッチャーゴロ 2アウト
OUT
8番 上田 希由翔 空振り三振 1アウト
5回裏 日本ハムの攻撃
OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト
OUT
2番 大塚 瑠晏 セカンドフライ 2アウト
OUT
1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁
OUT
9番 山縣 秀 セカンドゴロ 1アウト
5回表 ロッテの攻撃
OUT
7番 池田 来翔 レフトフライ 3アウト
OUT
6番 山口 航輝 サードファウルフライ 2アウト
OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
4回裏 日本ハムの攻撃
OUT
8番 進藤 勇也 サードゴロ 3アウト
OUT
7番 矢澤 宏太 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
OUT
6番 野村 佑希 ファーストファウルフライ 2アウト
OUT
5番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 1アウト
4回表 ロッテの攻撃
OUT
4番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 3アウト
OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
OUT
2番 友杉 篤輝 ファーストゴロ 1アウト
3回裏 日本ハムの攻撃
OUT
4番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト
OUT
3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 2アウト
OUT
ロ0-3日
2番 大塚 瑠晏 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ ロ 0-3 日 ランナー：3塁
OUT
1番 水野 達稀 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
OUT
9番 山縣 秀 セカンドゴロ 1アウト
OUT
ロ0-2日
8番 進藤 勇也 ライトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-2 日
3回表 ロッテの攻撃
OUT
1番 小川 龍成 見逃し三振 3アウト
OUT
9番 愛斗 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
8番 上田 希由翔 ライトヒット ランナー：1塁
OUT
7番 池田 来翔 空振り三振 1アウト
2回裏 日本ハムの攻撃
OUT
1塁ランナー矢澤 宏太 盗塁失敗 3アウト
OUT
7番 矢澤 宏太 ライトヒット ランナー：1塁
OUT
6番 野村 佑希 ショートゴロ 2アウト
OUT
5番 吉田 賢吾 ショートゴロ 1アウト
2回表 ロッテの攻撃
OUT
6番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
OUT
5番 佐藤 都志也 見逃し三振 2アウト
OUT
4番 Ｎ・ソト ショートゴロ 1アウト
OUT
守備交代：ライト 野村 佑希 に代わって 7番 矢澤 宏太
OUT
守備交代：レフト 吉田 賢吾 に代わって 6番 野村 佑希
OUT
守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 5番 吉田 賢吾
1回裏 日本ハムの攻撃
OUT
4番 清宮 幸太郎 レフトフライ 3アウト
OUT
ロ0-1日
3番 Ｆ・レイエス 左中間ホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-1 日
OUT
2番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト
OUT
1番 水野 達稀 ショートフライ 1アウト
1回表 ロッテの攻撃
OUT
3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト
OUT
2番 友杉 篤輝 空振り三振 2アウト
OUT
1番 小川 龍成 センターフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
9回表 ロッテの攻撃
【ロ 0-4 日】
試合終了
OUT
2番 井上 広大 空振り三振 3アウト
OUT
代打：友杉 篤輝 に代わって 2番 井上 広大
OUT
1番 小川 龍成 セカンドゴロ 2アウト
OUT
9番 山本 大斗 レフトフライ 1アウト
8回裏 日本ハムの攻撃
OUT
8番 進藤 勇也 見逃し三振 3アウト
OUT
7番 矢澤 宏太 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
6番 万波 中正 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
OUT
5番 細川 凌平 ファーストヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：サード 上田 希由翔 に代わって 7番 安田 尚憲
OUT
守備交代：ファースト 代打 安田 尚憲 に代わって 8番 上田 希由翔
OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・カスティーヨ に代わって 10番 坂本 光士郎
8回表 ロッテの攻撃
OUT
8番 上田 希由翔 センターフライ 3アウト
OUT
7番 安田 尚憲 セカンドダブルプレイ 2アウト
OUT
代打：池田 来翔 に代わって 7番 安田 尚憲
OUT
6番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 4番 五十幡 亮汰
OUT
守備交代：レフト 細川 凌平 に代わって 7番 矢澤 宏太
OUT
守備交代：ファースト 代打 水谷 瞬 に代わって 5番 細川 凌平
OUT
守備交代：セカンド 代打 Ｒ・カストロ に代わって 2番 奈良間 大己
7回裏 日本ハムの攻撃
OUT
4番 水谷 瞬 キャッチャーファウルフライ 3アウト
OUT
代打：清宮 幸太郎 に代わって 4番 水谷 瞬
OUT
3番 Ｆ・レイエス 敬遠 ランナー：1、2塁
OUT
2番 Ｒ・カストロ 空振り三振 2アウト
OUT
代打：大塚 瑠晏 に代わって 2番 Ｒ・カストロ
OUT
ロ0-4日
1番 水野 達稀 ファースト送りバント 日本ハム得点！ ロ 0-4 日 1アウト ランナー：2塁
OUT
9番 山縣 秀 サードヒット ランナー：1、3塁
OUT
8番 進藤 勇也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
OUT
守備交代：センター 愛斗 に代わって 9番 山本 大斗
OUT
投手交代：ピッチャー 廣池 康志郎 に代わって 10番 Ｊ・カスティーヨ
7回表 ロッテの攻撃
OUT
5番 佐藤 都志也 レフトフライ 3アウト
OUT
4番 Ｎ・ソト ショートゴロ 2アウト
OUT
3番 西川 史礁 セカンドゴロ 1アウト
OUT
守備交代：ライト 矢澤 宏太 に代わって 6番 万波 中正
OUT
守備交代：センター 吉田 賢吾 に代わって 7番 矢澤 宏太
OUT
守備交代：レフト 代打 万波 中正 に代わって 5番 細川 凌平
6回裏 日本ハムの攻撃
OUT
7番 矢澤 宏太 レフトフライ 3アウト
OUT
6番 万波 中正 センターヒット ランナー：1塁
OUT
代打：野村 佑希 に代わって 6番 万波 中正
OUT
5番 吉田 賢吾 ファーストゴロ 2アウト
OUT
4番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト
6回表 ロッテの攻撃
OUT
2番 友杉 篤輝 セカンドゴロ 3アウト
OUT
1番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁
OUT
9番 愛斗 キャッチャーゴロ 2アウト
OUT
8番 上田 希由翔 空振り三振 1アウト
5回裏 日本ハムの攻撃
OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト
OUT
2番 大塚 瑠晏 セカンドフライ 2アウト
OUT
1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁
OUT
9番 山縣 秀 セカンドゴロ 1アウト
5回表 ロッテの攻撃
OUT
7番 池田 来翔 レフトフライ 3アウト
OUT
6番 山口 航輝 サードファウルフライ 2アウト
OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
4回裏 日本ハムの攻撃
OUT
8番 進藤 勇也 サードゴロ 3アウト
OUT
7番 矢澤 宏太 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
OUT
6番 野村 佑希 ファーストファウルフライ 2アウト
OUT
5番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 1アウト
4回表 ロッテの攻撃
OUT
4番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 3アウト
OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
OUT
2番 友杉 篤輝 ファーストゴロ 1アウト
3回裏 日本ハムの攻撃
OUT
4番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト
OUT
3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 2アウト
OUT
ロ0-3日
2番 大塚 瑠晏 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ ロ 0-3 日 ランナー：3塁
OUT
1番 水野 達稀 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
OUT
9番 山縣 秀 セカンドゴロ 1アウト
OUT
ロ0-2日
8番 進藤 勇也 ライトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-2 日
3回表 ロッテの攻撃
OUT
1番 小川 龍成 見逃し三振 3アウト
OUT
9番 愛斗 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
8番 上田 希由翔 ライトヒット ランナー：1塁
OUT
7番 池田 来翔 空振り三振 1アウト
2回裏 日本ハムの攻撃
OUT
1塁ランナー矢澤 宏太 盗塁失敗 3アウト
OUT
7番 矢澤 宏太 ライトヒット ランナー：1塁
OUT
6番 野村 佑希 ショートゴロ 2アウト
OUT
5番 吉田 賢吾 ショートゴロ 1アウト
2回表 ロッテの攻撃
OUT
6番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
OUT
5番 佐藤 都志也 見逃し三振 2アウト
OUT
4番 Ｎ・ソト ショートゴロ 1アウト
OUT
守備交代：ライト 野村 佑希 に代わって 7番 矢澤 宏太
OUT
守備交代：レフト 吉田 賢吾 に代わって 6番 野村 佑希
OUT
守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 5番 吉田 賢吾
1回裏 日本ハムの攻撃
OUT
4番 清宮 幸太郎 レフトフライ 3アウト
OUT
ロ0-1日
3番 Ｆ・レイエス 左中間ホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-1 日
OUT
2番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト
OUT
1番 水野 達稀 ショートフライ 1アウト
1回表 ロッテの攻撃
OUT
3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト
OUT
2番 友杉 篤輝 空振り三振 2アウト
OUT
1番 小川 龍成 センターフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.