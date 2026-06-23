全日本空輸（ANA）は、台風7号の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。6月23日正午現在、特別対応を実施するのは、6月25日正午から26日にかけて宮古・石垣、6月26日から27日にかけて沖縄/那覇を発着する便。対象便の航空券は実際の運航状況に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。