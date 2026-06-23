アシアナ航空は、スターアライアンスから12月16日（韓国標準時）をもって脱退する。スターアライアンス各社のマイレージプログラムでは、アシアナ航空の利用によるマイルの積算は10月15日まで、アシアナ航空の特典航空券への交換やアップグレードは12月16日搭乗分まで可能とする。スターアライアンスの上級会員特典は12月16日まで利用できる。アシアナ航空の脱退後も、スターアライアンス加盟航空会社14社がソウル・仁川国際空港に