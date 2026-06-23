【モデルプレス＝2026/06/23】フリーアナウンサーの岡副麻希が6月22日、自身のInstagramを更新。2歳の娘とのクッキングの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】33歳1児の母フリーアナ「手つきが愛らしい」子ども包丁握る娘の調理姿◆岡副麻希、娘とのクッキングの様子を公開岡副は、エプロンを身につけた娘が調理をする様子を複数枚投稿。ピンク色の子供用包丁を手に、真剣な表情で食材に向き合う娘の様子や、食材が入ったボウ