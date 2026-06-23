1児の母・岡副麻希、子ども包丁握る娘の調理姿公開「一生懸命な姿にほっこり」「手つきが愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】フリーアナウンサーの岡副麻希が6月22日、自身のInstagramを更新。2歳の娘とのクッキングの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳1児の母フリーアナ「手つきが愛らしい」子ども包丁握る娘の調理姿
岡副は、エプロンを身につけた娘が調理をする様子を複数枚投稿。ピンク色の子供用包丁を手に、真剣な表情で食材に向き合う娘の様子や、食材が入ったボウルを抱えてポーズを取るショットなどを公開しており「事あるごとに包丁とのおやくそく、手はグーを確認する健気っぷり」と本人が真剣であることをつづっているが、同時に写真には「上下逆」とよく見ると包丁の刃を上に向けていることもユーモラスにつづっている。
また、メニューは春巻きとポテトサラダで、折りたたむことが好きな娘のために春巻きとなったこと、「過去一の食べっぷり」だったことも嬉しそうに報告している。
この投稿に、ファンからは「一生懸命な姿にほっこり」「お手伝いが上手」「手つきが愛らしい」「自分で作るとより美味しく感じられますね」「小さな手でがんばってる」などという反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳1児の母フリーアナ「手つきが愛らしい」子ども包丁握る娘の調理姿
◆岡副麻希、娘とのクッキングの様子を公開
岡副は、エプロンを身につけた娘が調理をする様子を複数枚投稿。ピンク色の子供用包丁を手に、真剣な表情で食材に向き合う娘の様子や、食材が入ったボウルを抱えてポーズを取るショットなどを公開しており「事あるごとに包丁とのおやくそく、手はグーを確認する健気っぷり」と本人が真剣であることをつづっているが、同時に写真には「上下逆」とよく見ると包丁の刃を上に向けていることもユーモラスにつづっている。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一生懸命な姿にほっこり」「お手伝いが上手」「手つきが愛らしい」「自分で作るとより美味しく感じられますね」「小さな手でがんばってる」などという反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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