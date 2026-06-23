【モデルプレス＝2026/06/23】ガールズグループME:I（ミーアイ）のTSUZUMIと歌舞伎俳優の尾上松也が23日、都内で行われた映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）スペシャルイベントに出席。役柄との共通点を明かした。【写真】ME:Iメンバー、抜群スタイル際立つ“モアナ”衣装姿◆TSUZUMI＆尾上松也、実写版「モアナと伝説の海」日本版声優決定2017年に公開されたアニメーション版の『モアナと伝説の海』。世界興収6億4千万ドル