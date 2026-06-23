中東情勢の悪化を受けて県が行った調査によりますと、県内の8割以上の企業が「中東情勢の影響を受けている」と答えたことが分かりました。中東情勢の悪化を受けて、県は2026年4月と5月に、県内企業の経営状況調査を行い、106社から回答を得ました。それによりますと、中東情勢の影響が「大いにある」もしくは「ある」と答えた企業は、あわせて全体の85.9％でした。業種別にみると、製造業で約9割、観光業で7割以上、サービス