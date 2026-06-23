二年前、人類は地球外生命体とファーストコンタクトを果たした。といっても、古典的なＳＦで描かれてきたようなやりかたではなく、互いにとって衝突と表現したほうがいい、不測の災難だった。相手方----ＯＴと呼ばれることになる----は、人類のレベルを遙かに凌駕した高次存在（時間さえ超越している）。人類にもたらされた混乱は、〈渦〉と呼ばれる不可解な現象がしばしば発生するようになったことだ。〈渦〉は、ひとことで言え