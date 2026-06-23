ゴルフ上達は間をあけず継続することが大事！「忙しくて練習場に行く時間がない人でも、毎日少しずつ短時間でスイングをよくするドリルはたくさんありますよ」という大西晃次コーチが、ゴルフを日常化するためのアイデア練習法を伝授する。 自然なボールのつかまりを生む「バックフェース」ドリル 「バックフェース（アイアンヘッドの裏側）を見る練習は、フェースの開きを抑えながら自然