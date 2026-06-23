【全文】なにわ男子･長尾謙杜　元『E-girls』美女 稲垣莉生と「深夜デート＆お泊まり」写真

熱愛スクープ！居酒屋、コンビニ、ＢＡＲをハシゴして彼女の自宅へ……

６月上旬の夜11時過ぎ、観光客で賑(にぎ)わう都心エリアの裏路地にある中華居酒屋へ一組の男女が続けざまに入っていった。

人目を避けるように俯(うつむ)き加減で歩くが、キャップとマスク越しにもわかる端正な顔立ちの男性――『なにわ男子』の長尾謙杜(けんと)（23）である。長尾とは対照的に、人目も憚(はばか)らずに堂々と歩く女性は、元『E-girls』の稲垣莉生(りお)（27）だ。

長尾は３歳の頃に子役として芸能活動を開始し、’21年に『なにわ男子』でデビュー。メンバー最年少でありながらグループの衣装プロデューサーとして手腕を発揮する一方、近年はNHK大河ドラマ『どうする家康』などに出演し、俳優としても脚光を浴びている。

「長尾は’23年、女性ファッション誌の人気投票企画『国宝級イケメンランキング』ＮＥＸＴ部門で１位に輝いた甘いマスクの持ち主。ファンの間では″令和の若衆″として人気が高いメンバーなんです。今年２月に公開した映画『木挽町のあだ討ち』では、主演の柄本佑（39）の妹の許嫁・伊納菊之助役を演じ、美しい立ち居振る舞いと殺陣(たて)が大好評。俳優としての新境地を切り開いたと業界内では注目の存在でした」（キー局プロデューサー）

一方の稲垣は、’12年に『E-girls』でデビューし、’15年に脱退。以降はアパレルブランド『RIELLE RICHE』 のプロデュースをはじめ、YouTuber、モデルなどで活動中だ。

二人は店の一番奥にあるテーブル席に腰を据え、名物の餃子を頬張りながら小一時間、食事を満喫した。店を出ると一定の距離を保ちながら近くのコンビニへ立ち寄るが、長尾は足早に退店。元来た道を戻り、なぜか先ほどの中華居酒屋へと入っていく。

再び店から姿を現した彼の手には、先ほどまではなかったスマホが握りしめられていた。……どうやら稲垣が忘れたスマホを取りに戻っていたようだ。超人気アイドルにもかかわらず、彼女のために忘れ物を取りに行くという献身的な優しさ。コンビニの前で待っていた稲垣と再び合流し、並んで歩きながら近くのビルへ。二人でエレベーターに乗り込み、バーへと入っていった。

どこから見ても恋人のような仲睦まじい雰囲気を醸(かも)し出しているが……。

「二人は昨年の初頭に港区のバーで知り合い、冬頃から交際に発展。稲垣さんから猛アタックしたそうです。交際を開始してからは共通の知人とＷデートをしたり、国内外への旅行、ドライブや某テーマパークに遊びに行ったりと、隠す様子もなかったですね」（稲垣の知人）

入店前と違う服装に

二人がバーに入って２時間ほど経った深夜２時過ぎ、エレベーターから稲垣が姿を現した。ビルの前に停車していたハイヤーへすぐさま乗車。しばらくすると、長尾も同じエレベーターから降りてきた。

どこから入手したのか、入店前に着用していた白いＴシャツから、「きょうのジョー」と書かれた黒いＴシャツに着替えており、ご機嫌な様子が窺(うかが)える。

しかし外に出て我に返ったのか、瞬時にキャップをかぶり（2枚目写真）、稲垣が乗り込んだハイヤーへ自らも乗り込む。車は彼女の自宅マンション前で停車し、二人はそのままマンション内へと姿を消した。

報道後の２人は……

６月７日、週刊文春が長尾と稲垣の″国立グループデート″を電子版で報じた。しかし、FRIDAYが目撃したのは、闇夜の中でも親密さが際立つ″ツーショットデート″だったのだ。熱愛報道後の状況について前出の稲垣の知人はこう語る。

「稲垣さんはもともと交際をオープンにしたいタイプ。報道された後も気にするどころか、堂々とできてラッキーと思っているみたいですよ。

長尾さんは’23年の熱愛報道に続いて今回が２回目ということもあり、明らかに元気がない様子です。６月８日に放送された『CDTVライブ!ライブ!』に出演した際、彼の様子に気付いたリーダーの大橋和也さん（28）が肩を組んだり、ワイプで抜かれた長尾さんをニコニコ見守っている姿に思わずグッときました」

二人の交際は事実なのか。長尾の所属事務所『STARTO ENTERTAINMENT』と稲垣の所属事務所『OOO Entertainment』に質問書を送付したが、双方の事務所から期日までに回答はなかった。

来月からツアーが始まる『なにわ男子』。長尾は″本物のアイドル″としてファンの前で笑顔を見せられるのか。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より