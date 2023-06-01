【Amazon：Netac M.2 NVMe SSD セール】 セール期間：6月23日0時～7月6日23時59分 「NV7000-t」（1TB） Amazonにて、NetacのM.2 NVMe SSDがセール価格で販売されている。セール期間は7月6日23時59分まで。 期間中は、インターフェースM.2 2280（PCIe Gen4×4）により、シーケンシャル読み取り7300MB/s、書き込み速度6700MB/sの高速転送を