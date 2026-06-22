近年、電車内でモバイルバッテリーが発火する事故が相次いでいます。特に、気温が高くなるこれからの時期は車内にスマホを放置しないよう、ドコモ公式サポートの公式Xアカウントが呼び掛けています。【危険】知らなかった…これが「スマホ」が発火する“意外な原因”です！公式アカウントは「これからの時期は外気温の上昇により、車内の温度が短時間でも高くなることがあります」と投稿。その理由について、「スマホに使用