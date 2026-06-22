おしゃれを楽しみながら少ないもので暮らす、“ゆる”ミニマリストのやまこさん（40歳）。普段持ち歩く荷物を見直したことで、忘れ物に気がつきやすくなるなど、外出が快適になったそうです。ここでは、そんなやまこさんのバッグの中身と、荷物を見直してわかったメリットなどについて語ります。バッグの中身を見直し、身軽に出かけられるようにお気に入りの「ear PAPILLONNER」のバッグ。基本の中身は以下です。【写真】ゆるミニ