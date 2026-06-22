栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は飼い犬を殺した疑いで指示役の夫婦と実行役の少年4人を追送検しました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、実行役の少年4人は、5月14日、上三川町の富山英子さん（69）の住宅で飼い犬をナイフで突き刺し、バールで複数回殴って殺した動物愛護法違反の疑いで追送検されました。犬に吠えられるのを警戒して、富山さんを襲う前に実行役の少年4人のうち3人が飼い犬を殺したと