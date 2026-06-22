6月20日、筑波大学バスケットボール部は、同部OBの山本柊輔氏が2026年シーズンから男女部アドバイザーに就任したことを発表した。 静岡県出身で現在32歳の山本氏は、県立清水東高校から筑波大学へ進学。同大在学中には3、4年次にインカレ2連覇を経験し、卒業後は山形ワイヴァンズやレバンガ北海道、アルバルク東京、三遠ネオフェニックス、愛媛オレンジバイキングス、熊本ヴォルターズなどでプレ&