僕と私とは6月18日、26卒の新社会人に聞いた「仕事の満足度」に関する意識調査の結果を発表した。調査は5月18日〜26日、4月に新社会人になったZ世代(18〜27歳)644名を対象に、インターネットで行われた。入社後約1ヶ月時点での、社会人として働くうえで特に重視したいもの入社してから約1ヶ月が経った時点での、社会人として働くうえで特に重視したいもの(最大3つ)を教えてもらったところ、最多は「ワークライフバランス」で32.7%