企業の農業参入、続々つづく 「今までの調達ルートだと必ず限界が来る。自給力を上げていかなければ安定調達は難しくなるだろう」─。こう話すのは、ONODERAファーム（農業法人）社長の畑裕之氏。この強い危機感から、外食事業や給食大手LEOCを傘下に持つオノデラグループは、4月、同法人を通じ、新潟県関川村でコメの自社生産に乗り出した。 畑氏は、もともとLEOCで給食の食材調達を担当