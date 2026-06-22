©ABCテレビ Aぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めていくバラエティ番組「あっちこっちAぇ!」。6月27日（土）の放送では、グループのデビュー2周年を祝した特別企画「メンバーの願いを叶えよう！」をお届けする。今回の舞台は、豊かな自然が息づく岩手県遠野市。メンバー4人がお揃いの特製ユニフォームに身を包み、地元の中