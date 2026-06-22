©ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めていくバラエティ番組「あっちこっちAぇ!」。

6月27日（土）の放送では、グループのデビュー2周年を祝した特別企画「メンバーの願いを叶えよう！」をお届けする。今回の舞台は、豊かな自然が息づく岩手県遠野市。メンバー4人がお揃いの特製ユニフォームに身を包み、地元の中学校野球部を相手に本気の「3イニング勝負」を繰り広げる！

大スターの故郷・岩手でタイムリーヒットを打ちてAぇ！

地元中学校野球部と本気の3イニング勝負！

岩手県遠野市に降り立ったメンバーたち。小島の「大スター大谷翔平を生んだ県で、タイムリーヒットを打ちたい！」という熱い願いから、4人はお揃いの特製ユニフォームに着替え、地元の遠野東中学校野球部からAぇ! groupが攻撃のみで1点獲得を目指す「3イニング勝負」をすることに！ 相手ピッチャーは最速120キロの本格派右腕の中学生エース。本気のチャレンジがプレイボールする。

まず先頭バッターとして打席に立ったのは、野球初心者の佐野。ここで小島が出した作戦タイムが功を奏したのか、いきなりヒットでの出塁。続いて2番の末澤が気合い十分に打席に立つが、なんと塁上の佐野が“まさかの失態”を引き起こし、痛恨のアウトに。その後、正門が相手のミスを逃さない好プレーで果敢に塁を進めるなど奮闘するが、中学生たちの堅実な守備を前になかなか得点圏へランナーを進められず、窮地に立たされる4人。

そこで、塁を埋めるために用意された3枚の過酷な「チャンスカード」を発動し、体を張ってピンチをチャンスに変えようと挑む。しかしそのカードの中身は、「番組特製・激すっぱジュースを飲み干す」というミニゲームで・・・。はたして小島は念願のタイムリーヒットを放ち、自身の願いを叶えることができるのか！？ ロケの最後には、サプライズで用意された2周年お祝いケーキも登場！

©ABCテレビ

メンバーコメント

末澤誠也

野球はほぼ初めての挑戦でしたが、ガッツリと体を動かすことができて本当に楽しかったです。気づけば番組も2周年を迎え、普段なかなか行けないような場所まで沢山の県を巡らせてもらったなと感じます。行く先々で出会う地元の方々が皆さんキャラが濃くて、毎回すごく楽しいです。僕たちのリアルな“素の空気感”が一番自然に出ている番組なので、これからも皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです！

小島健

野球対決は、のびのびと遊びながらも全員が本気で挑み、すごい青春をしたなって感じです(笑)ここでしか見られないAぇ! groupの空気感が詰まった回になりました。番組もグループも2周年を迎え、回を重ねるごとに良い意味で“遊び”が増えていくのがとにかく楽しいです。関西の深夜番組ならではのこのゆるい環境でやらせてもらえるのが幸せであり、このチームの良さがもっと日本中に広がってほしいと願っています！

正門良規

野球対決はとにかく楽しくて、まさに青春そのものでした(笑) 特に中盤あたりで何かが起こる展開になっているので、そこをぜひ楽しみにしてほしいです。番組が2周年というのは本当にあっという間ですね。毎月地方へ行き、地元のあったかい人たちに僕たち自身が楽しませてもらっていると感じます。この緩くて楽しい空気感のまま、気づいたら10年、20年と続くような、良い意味で力を入れずに愛される番組を目指していきたいです！

佐野晶哉

野球に関しては、リーダー（小島）の熱量が素晴らしくてチームの士気が上がったし、本当に楽しかったです。自分自身も主役に申し訳ないくらい活躍してしまい、びっくりしています(笑）。番組が2周年というのは驚きで、もっと長くやらせてもらっている感覚がありますね。このチームでのロケは普通の仕事というよりも、Aぇ! groupに毎月新しい風を吹かせてくれるリフレッシュの時間になっている。数ある冠番組のなかでも、毎回ありがたみを感じながら全力で楽しんでいます。



【放送情報】

「あっちこっちAぇ!」

2026年6月27日(土)深夜0時30分 ＜関西ローカル＞

※TVerで見逃し配信あり https://tver.jp/series/sr1mey5wi3

出演：

Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）