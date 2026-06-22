徳島市は、勝占町にある徳島ガラススタジオについて、2028年3月末で閉館する方針であることを、6月22日に明らかにしました。これは、22日に開かれた徳島市議会の総務委員会で明らかになりました。徳島市勝占町の徳島ガラススタジオは、ガラス文化の普及などを目的に1989年に開館し、現在は指定管理者である徳島市文化振興公社が施設の管理運営を行っています。徳島市はガラススタジオの開館以降、様々な講座や体験事業などを実施し