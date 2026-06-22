千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。6月21日（日）の同番組では、フリーアナウンサーの増田紗織が切実な悩みを打ち明ける場面があった。©AbemaTV,Inc.今回の企画は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスを送り、その間にタバコを何本吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ」。仕掛け人の増田アナは、「いつか結婚したいなとは思うんですけど…理想の