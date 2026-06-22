千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

6月21日（日）の同番組では、フリーアナウンサーの増田紗織が切実な悩みを打ち明ける場面があった。

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今回の企画は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスを送り、その間にタバコを何本吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ」。

仕掛け人の増田アナは、「いつか結婚したいなとは思うんですけど…理想の人に出会える気がしない」と切実な恋愛相談を持ちかける。

「激務な人」「手を洗って水滴が蛇口に跳ねたらすぐ拭いてくれる人」「家に帰ってきてすぐに靴をしまってくれる人」といった増田アナの極端に高い理想に対し、大悟は「しょうもないやろ、そんな奴」「理想は理想やろうけど、あなたが見てこなかったものを見させてくれることもない」とバッサリ。

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また、「“この人が一番！”みたいな経験もなくて…」と悩む増田アナに対し、大悟は「たぶん子どもの頃から、順序を全部踏んできた子やと思う」と鋭く分析。

増田アナが思わず「そうです。すごい…」と驚くと、続けて「ワシは子どもの頃から、家に帰って手を洗ったことないけど、1回も風邪を引いたことない」「セオリー通りにやらなくてもいけることってある」と自身を例にしてアドバイスする。

「それを見せてくれる男がいたら、たぶん楽しくなると思う」「たまには自分の思ったルールをちょっと破ってみても面白いんじゃないんかな」と深い金言を連発。増田アナも「自分がいかに狭い世界で生きてきたのかなって思いました」と感銘を受けていた。