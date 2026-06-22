MTとガソリンエンジンが必要マセラティは、マニュアル・トランスミッションを搭載した限定生産のスーパーカーの開発を進めていることを明らかにした。【画像】オープンエアで楽しむイタリアン・ミドシップスポーツカー【マセラティMCプーラ・チェロを詳しく見る】全21枚アルファ・ロメオ33ストラダーレを手掛けたビスポーク部門「ボッテガ・フオリセリエ」の責任者、クリスティアーノ・フィオリオ氏は記者団に対し、次のように語