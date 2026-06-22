6月21日、「FIFAワールドカップ2026北中米大会」の1次リーグで、日本がチュニジアに4対0で圧勝した。その応援のため、弾丸スケジュールでメキシコ・モンテレー入りをしていたのは、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎だ。ホーム用のユニホームの上にハッピを着て気合を入れている写真を投稿したのだが、なぜか頭には「合格」のハチマキが……。「盛山さんの投稿には《ネットでハチマキを買うとはよくみて買いましょう「必勝」の