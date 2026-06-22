見取り図・盛山、応援はちまき購入も手痛いミスに失笑…「誤字脱字に注意しましょう」ファンからは “追い討ち” も

6月21日、「FIFAワールドカップ2026北中米大会」の1次リーグで、日本がチュニジアに4対0で圧勝した。その応援のため、弾丸スケジュールでメキシコ・モンテレー入りをしていたのは、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎だ。ホーム用のユニホームの上にハッピを着て気合を入れている写真を投稿したのだが、なぜか頭には「合格」のハチマキが……。

「盛山さんの投稿には《ネットでハチマキを買うとはよくみて買いましょう「必勝」のつもりやってんけど。まぁニュアンスそこまで間違ってないからええか。》とありますから、『必勝』を買うつもりが、『合格』を買ってしまうという痛恨のミスを犯したようです。

しかも、相方のリリーさんの分まで合格ハチマキを買ってしまったので《相方の分もまとめてハチマキ買っといたから、おのずとリリーも合格ハチマキになってる。なんもしらんとつけてる》とつづっていました」（芸能記者）

スタジアム入りすると《きたよモンテレー！ 色んな国の人が日本代表ユニフォーム着てくれてる》と感動と興奮をXに写真付きで投稿した。

「その後、チュニジア戦を現地から伝えるため、6月20日に放送された情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の生放送を途中退席した中山秀征さんと遭遇したそうで、そのときの写真も投稿されています」（同前）

合格ハチマキの「おちゃめな失敗」に、《まぁどっちにしろWINになればいい！》《気持ちは伝わるから良し！》などファンからは優しいリプライが寄せられたのが、《誤字脱字にも、注意しましょう》といった書き込みもあり、新たな苦笑を誘っていた。

「盛山さんの投稿をよく読むと《ネットでハチマキを買うとは》とあります。おそらく正解は『ネットでハチマキを買うときは』でしょう。『買うとき』の『き』が脱字しているのですが、そこを突かれてしまいました。弾丸スケジュールで試合を観戦したため、急いでいたのでしょうね」（前出・芸能記者）

盛山はチュニジア戦の勝利を見届けたあと、再び弾丸で帰国。決勝トーナメント進出がかかるスウェーデン戦は日本でテレビ応援するという。

小学生のころ、スポーツ少年団やクラブチームに入ってサッカーに夢中になったという盛山。自ら立ち上げた芸人サッカーチーム『もりちゃんずユナイテッド』では選手兼監督を務めている。6月26日のスウェーデン戦にも、熱い気持ちは届くことだろう。