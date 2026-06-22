記録づくめの4対0の快勝に、日本中が歓喜に沸いた6月21日のサッカーワールドカップ（W杯）日本対チュニジア戦。地上波では日本時間13時から日本テレビ系列で放送されたが、試合終了直後の15時ごろから、東京・渋谷のスクランブル交差点には大勢の群衆が殺到。50人以上の警察官が交通整備・誘導にあたるなど、狂乱のお祭り騒ぎが繰り広げられた。この騒ぎに苦言を呈した俳優のポストが話題となっている。「毎度、W杯のたびに問