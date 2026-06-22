22日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前週末清算値比510ポイント高の3万7365ポイントで取引を終えた。出来高は1936枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万7178.7ポイントに対しては186.30ポイント高。 株探ニュース