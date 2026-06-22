三和酒類の本格麦焼酎「iichiko彩天」は「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」で4年連続最高金賞（Double Gold）を受賞し99点の高評価を獲得した。SFWSCは、世界中で最も影響力のある蒸留酒のコンペティションの一つ。毎年米国・サンフランシスコで開催されており、今回で開催26回目となった。審査はBARやレストラン、ホテルで活躍するスピリッツ業界の専門家、主要スピリッツメディアの