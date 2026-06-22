ドローン関連事業を展開している株式会社セキドは、2026年のドローン市場動向や活用事例に関する業界関係者向けイベント「SEKIDO パートナーサミット 2026」を開催した。 株式会社セキドは、水中ドローンを含む民生/産業向けドローンの国内卸販売をはじめ、ハッセルブラッドやカメラ向けアクセサリーブランドPGYTECHなどの国内代理店などを手がけている。今回のイベントは、コンシ