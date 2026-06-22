大分県宇佐市の川で22日、水難事故を想定にした警察と消防による合同訓練が行われました。 【写真を見る】子どもが川で溺れた想定で合同訓練警察と消防が連携を確認大分 この訓練は警察と消防の連携強化を図ろうと、毎年この時期に実施されています。22日は、宇佐警察署と宇佐消防署のおよそ20人が参加し、駅館川で子どもが流され、溺れているという想定で訓練が進められました。 隊員たちはボートを使った救助や潜水