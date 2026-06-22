大河ドラマ「豊臣兄弟！」第24回は「軍師官兵衛！」。天正6年（1578年）10月、摂津国の荒木村重（有岡城主）は突如として織田信長に反旗を翻し、毛利方に与します。「豊臣兄弟！」において村重を演じるのはトータス松本さん。村重の妻・だしを山谷花純さんが演じています。 【写真】お似合いでした！荒木村重を演じたトータス松本と村重の妻・だし役の山谷花純 信長に背いた村重でしたが、天正7年（1579年）9月