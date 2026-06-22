AMDが開発しているローカルAI実行開発環境の「Lemonade」のバージョン10.8.0が2026年6月18日にリリースされ、MCPゲートウェイ機能が追加されました。これにより、Claude CodeやGitHub CopilotといったMCP対応アプリでMCPサーバーを介してLemonadeで実行中のAIモデルを呼び出せるようになりました。Release v10.8.0 · lemonade-sdk/lemonade · GitHubhttps://github.com/lemonade-sdk/lemonade/releases/tag/v10.8.0Add M