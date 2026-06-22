AMD製ローカルAI実行アプリ「Lemonade」にMCPゲートウェイ機能が追加される、MCP対応アプリからLemonadeで実行中のLLMや画像生成AIを呼び出せるように

AMD製ローカルAI実行アプリ「Lemonade」にMCPゲートウェイ機能が追加される、MCP対応アプリからLemonadeで実行中のLLMや画像生成AIを呼び出せるように