キリンビールは、2年ぶりにリニューアルした発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」を6月22日から全国で放映する。その爽やかなおいしさを壮大な世界観と楽曲で表現してきたCM「GREEN JUKEBOX」シリーズ第16作目の今作では、バンドとして史上初のレコード大賞3連覇を達成したMrs.GREEN APPLEのボーカル・ギター大森元貴さんと、初出演の福本莉子さんが登場。ニュージーランドの壮大な自然の中でCMオリジ