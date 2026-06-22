モヨさんの漫画「夫婦の衝撃の事実。」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むある日、夫が妻に「息子が生まれてから5年以上、2人で夜の外出をしていないことに気付いた」と言いました。こうして「家族」になっていくんだ、と思う妻でしたが…。という内容で、読者からは「泣けるー！」「共感しかないです」「グッときました」などの声が上がっています。気付けば夫婦2人の時間は