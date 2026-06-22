プレリュード特別仕様車を8月20日発売ホンダは、ハイブリッド・スペシャリティクーペ『ホンダ・プレリュード』に特別仕様車『2027リミテッドエディション』を設定、8月20日に発売する。【画像】ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディションのディテールと英国仕様のプレリュードを見る全24枚これに先立ち、6月18日に専用ウェブサイトで車両を公開し、全国のホンダ・カーズでの受注も開始した。ホンダ・プレリュード2027リミ