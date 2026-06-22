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【北中米W杯グループリーグ第2節】(ロサンゼルス)ベルギー 0-0(前半0-0)イラン<退場>[ベ]ネイサン・ノイ(66分)<警告>[ベ]ロメル・ルカク(3分)[イ]サイード エザトラヒ(33分)観衆:70,317人└優勝候補の猛攻をイラン守護神がシャットアウト!!ベルギーは一発レッドで失速、勝ち点分け合うスコアレスドローに