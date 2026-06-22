イラストレーターの綾永さんの漫画「世の中変な奴が多すぎる」がインスタグラムで投稿されて以来、800以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む娘と一緒に人があまりいない公園で遊んでいると、見知らぬおじさんから声を掛けられました。「今いくつ？」と娘の年齢を聞かれたので答えたところ、そのおじさんは…という内容で、読者からは「おじさん、それは厳しいって…」「デリカシーがなさすぎます！」などの声が