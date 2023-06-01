ワールドカップの大舞台で堂々と躍進を続ける森保ジャパン。その快進撃に韓国の英雄パク・チソン氏が賛辞を送った(C)Getty Images日本代表の快進撃には、隣国の英雄からも羨望の眼差しが向けられた。現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、決勝トーナメント進出に大きな一歩を踏み出した。【動画】W杯で初の4得点！チュニ