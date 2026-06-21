【モデルプレス＝2026/06/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が自身初となる東京ドーム公演を開催することが決定。6月21日、公式X（旧Twitter）を通じて発表された。【写真】イコラブ野口＆齋藤「お人形さんみたい」雰囲気一変の新ヘア◆＝LOVE、自身初の東京ドーム公演決定公式Xは、「＝LOVE in TOKYO DOME 開催決定」と題したお知らせを投稿。公演は2027年1月19日・20日に開催される。また、10人