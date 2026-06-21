＝LOVE、初の東京ドーム公演開催決定「待ってました」「お披露目会見衣装のビジュアルがエモすぎる」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が自身初となる東京ドーム公演を開催することが決定。6月21日、公式X（旧Twitter）を通じて発表された。
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公式Xは、「＝LOVE in TOKYO DOME 開催決定」と題したお知らせを投稿。公演は2027年1月19日・20日に開催される。また、10人がお披露目会見で着ていた白シャツに赤のリボンタイ、紺のスカートを着用し、東京ドームのグラウンドに並んだビジュアルも公開。映像では、10人が順番に映し出され、デビュー曲「＝LOVE」を踊る様子が披露された。
この発表を受け、ファンからは「ついに東京ドーム」「待ってました！」「おめでとう」「お披露目会見衣装のビジュアルがエモすぎる」と反響が寄せられている。
なお、同グループは2026年6月20日・21日には、初のMUFGスタジアム（国立競技場）公演「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』（※◆はハートマーク）」を開催し、話題を集めた。（modelpress編集部）
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◆＝LOVE、自身初の東京ドーム公演決定
公式Xは、「＝LOVE in TOKYO DOME 開催決定」と題したお知らせを投稿。公演は2027年1月19日・20日に開催される。また、10人がお披露目会見で着ていた白シャツに赤のリボンタイ、紺のスカートを着用し、東京ドームのグラウンドに並んだビジュアルも公開。映像では、10人が順番に映し出され、デビュー曲「＝LOVE」を踊る様子が披露された。
◆＝LOVE、東京ドーム公演決定に反響
この発表を受け、ファンからは「ついに東京ドーム」「待ってました！」「おめでとう」「お披露目会見衣装のビジュアルがエモすぎる」と反響が寄せられている。
なお、同グループは2026年6月20日・21日には、初のMUFGスタジアム（国立競技場）公演「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』（※◆はハートマーク）」を開催し、話題を集めた。（modelpress編集部）
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