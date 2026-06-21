私はマリコ（38）。10年前、旦那のヨシヒロ（38）と義家族とで、スポーツ観戦をしてからレストランに行くことがありました。移動中、靴ずれをした私は、息子（ユウマ）と一緒に立ち止まっていたら置き去りにされてしまったのです。誰ひとり私とユウマがいないことに気付かず、探してくれなかったことが本当にショックでした。旦那には何度も怒りをぶつけましたが「はいはい、ごめんね」とか「覚えていない」とか、そんな反応。それ