メガネとコンタクトレンズを使い分けるメリットについて、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【知っておきたい！】メガネとコンタクトレンズを使い分ける“4つのメリット”公式アカウントは「【コンタクトとメガネ、使い分けていますか？】」「コンタクトは便利ですが、長時間の装用で目に負担がかかることも」と投稿。その上で「実は、コンタクトとメガネを併用することで、目を休ませる時間