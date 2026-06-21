トライネンの離脱を球団が発表【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ファンの動揺の声が早速溢れた。ドジャースは20日（日本時間21日）、救援陣の一角であるベテランのブレイク・トライネン投手を右肘の炎症で負傷者リスト（IL）入りさせたと発表した。育休から復帰した大谷翔平投手のスタメン発表から約3時間後の報せに、ファンは「え、トライネンマジで？」「ああ…」とため息をこぼした。2020